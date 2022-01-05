США обсудит с Россией химоружие на саммите с НАТО

Соединённые Штаты в ходе грядущей серии переговоров с Россией намерены поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия в других государствах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Прямую трансляцию пресс-брифинга вёл телеканал CNBC на своём YouTube-канале.

Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели, — рассказала Псаки.

При этом представитель Белого дома отметила, что власти верят в возможность прогресса на переговорах с РФ по гарантиям безопасности. Псаки назвала подход США прагматичным и ориентированным на результат.

Она также заявила, что страна не намерена отвечать пункт за пунктом на предложения по безопасности, которые ранее опубликовала Россия. Пресс-секретарь уточнила, что по некоторым вопросам невозможно достичь прогресса.

Ранее старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман предложил направить на предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бывших президентов США. По мнению советника, политики смогут помочь решить внутренние и внешние политические проблемы страны. Об этом он написал в статье для издания The Hill.