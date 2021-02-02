Россиянка назвала популярную в РФ и позорную для США одежду

https://static.news.ru/photo/293032c6-65dd-11eb-9d9d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Жительница США Ольга Кузьмина, которая мигрировала из России, рассказала, какую одежду не стоит надевать в США, несмотря на то что в РФ она пользуется спросом.

В пример она привела мужские плавки, которые в Штатах не очень популярны. Когда её отец приехал погостить и пришёл на пляж в них, на него косились все соседи. Дело в том, что американцы предпочитают плавательные шорты, которые намного длиннее плавок и куда менее обтягивающие.

Мои русскоязычные соседи <...> сказали, что в США у мужчин не принято ходить в плавках, и посоветовали купить папе плавательные шорты, — пояснила она в своём блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Также в США по ряду причин не очень любят натуральный мех. Там предпочитают изделия из искусственного меха.

В обычной жизни увидеть женщину на каблуках в США сродни чуду. Такую обувь носят только на вечеринки, а в офисе такое встретишь редко, цитирует её Lenta.ru. В России, наоборот, дамы нередко носят каблуки днём, иногда даже на улице в гололёд.

В списке «запретных» предметов гардероба также борсетки, там мужчины предпочитают портфели и поясные сумки. Впрочем, и в России они начали выходить из моды и считаются скорее пережитком 1990-х.

Ранее NEWS.ru писал, что юморист Ефим Шифрин поделился в своём Instagram снимком, на котором позирует в плавках на борту яхты. Фото 64-летнего Шифрина в плавках взбудоражило соцсети.