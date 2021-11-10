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Россиянина приговорили к десяти годам тюрьмы в США за кибермошенничество

06:17, 11 ноября 2021
Россиянина приговорили к десяти годам тюрьмы в США за кибермошенничество Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press
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В США гражданина РФ Александра Жукова приговорили к десяти годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве в киберпространстве. Такое решение вынес суд Нью-Йорка, сообщает американский Минюст.

В сообщении говорится, что судья Эрик Комити также обязал россиянина выплатить компенсацию за причинённый ущерб в размере $3,8 млн.

Александр Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году. В 2019 году его экстрадировали в США, где он был признан виновным в мошенничестве с применением электронных средств.

Жуков был обвинён в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в Интернете и под публикациями рекламы, а также в сборе за это повышенной оплаты. По имеющимся данным, по данной схеме происходила накрутка просмотров, в том числе на сайтах New York Times и Wall Street Journal.

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