Россиянин признался в контрабанде товаров электроники в США Минюст США: россиянин Марченко признал вину в контрабанде электроники

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Максим Марченко признал свою вину по делу о контрабанде американской микроэлектроники двойного назначения, говорится на сайте Минюста США. По информации ведомства, 51-летний мужчина вел незаконную закупку и переправку товаров в Россию.

Марченко скрыл свой план по переправке этой микроэлектроники, которая нашла применение в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения, используя подставные компании и другие сложные методы отмывания денег, — добавили представители Минюста.

Обвиняемый был арестован в сентябре 2023 года. Россиянину грозит срок до 30 лет тюремного заключения. Окончательный приговор планируют вынести 29 июня в суде Манхэттена.

Ранее Минюст информировал, что гражданин США Кирилл Буяновский, возглавляющий торговую компанию KanRus Trading Company, признал свою вину в поставках авиационного оборудования в Россию без необходимых лицензий от американского Министерства торговли. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения. Поставки проходили через посреднические фирмы в Армении, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Приговор американцу будет вынесен 21 марта 2024 года.