Россиянин признал себя виновным в экспорте боеприпасов из США в РФ Минюст США: россиянин Тимашев признался в экспорте боеприпасов в РФ

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Россиянин с двойным гражданством США и РФ Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских санкций против Москвы, включая экспорт боеприпасов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Министерством юстиции Соединенных Штатов. Отмечается, что он через Казахстан направлял в Россию детали оружия и боеприпасов.

Гражданин с двойным гражданством США и России сегодня признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения, — говорится в документе

Американские следователи утверждают, что с июля 2020 год по 2023 год 58-летний Дмитрий Тимашев якобы координировал с помощником в России поставки частей для оружия и боеприпасов из США в обмен на оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге. Приговор суда будет вынесен 8 ноября, россиянину грозит пятилетний срок.

Ранее американский суд приговорил украинского хакера Ярослава Васинского к более чем 13 годам тюремного заключения за совершенные киберпреступления. По данным Минюста США, гражданин Украины также обязан выплатить свыше $16 млн в качестве компенсации.

Минюст США в начале мая объявил о вознаграждении в размере $10 млн за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit. Ведомство полагает, что он в 2019 году создал программу-вымогателя LockBit и до 2024 года руководил одноименной группировкой киберпреступников.