Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета Россиянин не смог объяснить, как прилетел в США без документов и авиабилета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес, сообщает РИА Новости. При этом мужчина сам не может объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.

Мужчину задержали на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта. Его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. При этом экономист заявил, что три дня не спал, поэтому не помнит, как добрался до точки назначения. Сотрудники авиакомпании SAS, самолетом которой прибыл россиянин, сообщили, что он бродил по салону, много ел и тщетно пытался завязать беседу с другими пассажирами.

Он просил по две порции в каждый сеанс приема пищи и однажды попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа, — сказано в документах ФБР по этому инциденту.

В суде Лос-Анджелеса мужчине предъявили обвинения в бездокументном проезде на борту воздушного судна. Его оставили под стражей на период разбирательства дела.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, почти все они являются выходцами из арабских стран. При этом действуют по отработанной схеме: мигранты получают помощь от российских автомобилистов по транспортировке к границе с соседним государством, после чего им вручают велосипеды для продолжения пути.

До этого погранотряд Лапландии сообщил, что группа беженцев из африканских и ближневосточных стран попыталась на велосипедах пересечь границу Финляндии и России. Также в Сети опубликовали видео, на котором заметно, что люди вынуждены сидят на снегу в ожидании, что их пропустят.