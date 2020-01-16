Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, собирается признать себя виновным в суде США.
Защитник Буркова Грегори Стэмбо
Алексей Бурков был задержан в Израиле в декабре 2015 году по запросу Вашингтона. В ноябре 2019 года его экстрадировали в США. Американские власти обвиняют россиянина в причастности к пяти связанных с киберпреступностью эпизодах. Ущерб от его предполагаемых деяний оценивается в $20 млн.
22 ноября 2019 года в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния) прошли слушания по делу Буркова. Как сообщал NEWS.ru, гражданин России тогда отказался признавать свою вину.
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