https://static.news.ru/photo/edc8294e-3894-11ea-a099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, собирается признать себя виновным в суде США.

Защитник Буркова Грегори Стэмбо сообщил об этом РИА Новости. Адвокат заявил, что россиянин признает свою вину по некоторым обвинениями на заседании 23 января. Тогда же будет опубликован документ о признании.

Алексей Бурков был задержан в Израиле в декабре 2015 году по запросу Вашингтона. В ноябре 2019 года его экстрадировали в США. Американские власти обвиняют россиянина в причастности к пяти связанных с киберпреступностью эпизодах. Ущерб от его предполагаемых деяний оценивается в $20 млн.

22 ноября 2019 года в федеральном суде Александрии (штат Вирджиния) прошли слушания по делу Буркова. Как сообщал NEWS.ru, гражданин России тогда отказался признавать свою вину.