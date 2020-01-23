https://static.news.ru/photo/555b9f0a-3e44-11ea-a2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/GlobalLookPress

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в краже личных данных и отмывании денег, признал свою вину в суде США по двум пунктам обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Томас Эллис спросил о том, признаёт ли вину Алексей Бурков по двум пунктам обвинения, на что россиянин ответил утвердительно. Судья отметил, что обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Однако окончательный приговор огласят 8 мая 2020 года, отмечает ТАСС.

Россиянина Алексея Буркова обвиняют в «электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег». Обвинение считает, что он способствовал краже данных банковских карт, в том числе жителей США, и продавал их на сайте Cardplanet («Кардплэнет») с 2009 по 2013 годы.

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат Алексея Буркова Грегори Стэмбо сообщил, что россиянин может частично признать свою вину в американском суде.