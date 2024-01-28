Россиянин без документов прилетел в США и попал под суд Суд Лос-Анджелеса признал виновным прибывшего в США без документов россиянина

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Федеральный суд Лос-Анджелеса признал виновным россиянина Сергея Очигаву, который прибыл в США из Дании без документов и билетов, сообщает CBS News. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По данным следствия, россиянин предоставил «ложную и вводящую в заблуждение» информацию о его прибытии в США. В частности, утверждается, что он оставил свой паспорт в самолете. Судебное слушание по приговору россиянину назначено на 5 февраля.

Мужчина прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена в начале ноября 2023 года. В ходе проверки на паспортном контроле в американском аэропорту его задержали, так как не обнаружили его в списках пассажиров ни одного из международных рейсов. При этом россиянин не смог предъявить загранпаспорт и визу для въезда в США. По его словам, он забыл документы в самолете, однако их там не нашли.

Со слов членов экипажа рейса Scandinavian Airlines, в самолете мужчина пересаживался с места на место, общался с экипажем и пассажирами. При досмотре багажа у него нашли российское и израильское «удостоверение личности» и «частичную фотографию паспорта».

Ранее Окружной суд Ларнаки на Кипре принял решение отказать США в экстрадиции россиянина Артура Петрова, которого арестовали в августе прошлого года. Мужчину задержали по запросу американских властей, обвинивших его в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники.