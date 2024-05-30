Россияне получили рекордное количество грин-карт в США «Ведомости»: США выдали россиянам рекордные 12 790 грин-карт в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США выдали рекордные 12 790 грин-карт россиянам в 2023 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты иммиграционной компании Second Wind. Это максимальный показатель с 2016 года, когда гражданам России досталось 9774 грин-карт. В 2022 году россиянам выдали 9811 грин-карт.

В 2023 году, по данным американского министерства внутренней безопасности, выходцам с Украины выдано 11 210 грин-карт, в 2022 году — 11 719 грин-карт. Казахстанцы получили 2610 и 1637 таких документов в 2023 и 2022 году соответственно. Больше всего грин-карт (179 830) в прошлом году получили жители Мексики. В пятерку лидеров также вошли Индия (76 020 грин-карт), Куба (74 040 грин-карт), Доминикана (66 450 грин-карт) и Китай (58 820 грин-карт).

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские власти ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву. По мнению Сикорского, миграционная ситуация стала следствием «организованного нападения» на Евросоюз.

Однако он не смог привести доказательства причастности России к связанной с ней событиям. Представители Службы охраны границы Польши до этого сообщили, что группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией.