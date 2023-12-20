Россия резко сократила вложения в гособлигации США Россия сократила вложения в гособлигации США в октябре с $73 млн до $31

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до $31 млн с $73 млн за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба минфина США. Ведомство привело статистику, согласно которой российский портфель в середине осени составил $28 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн — в краткосрочных.

При этом в сентябре показатели сильно отличались. По информации министерства, в первый месяц сезона портфель составил $61 млн в долгосрочных бумагах и $12 млн в краткосрочных.

Ранее зарубежные аналитики сообщили, что вложения западных банков в Россию упали до уровней, которые в последний раз наблюдались до распада Советского Союза. Санкции ограничивают бизнес, и Запад уступает позиции китайским кредиторам, получающим выгоду от резкого увеличения доли торговли, номинированной в юанях. При этом китайские организации выступают «в качестве якоря стабильности и посредника во внешней торговле».

По оценкам аналитиков Raiffeisen Bank International AG, банки из Европы и США в этом году будут иметь в России менее $60 млрд по сравнению с примерно $40 млрд в конце 1980-х годов и $10 млрд в начале текущего десятилетия.

Ранее сообщалось, что убыточных банков в России стало меньше, но они ухудшили свой финансовый результат. По итогам трех кварталов 2023 года их убытки выросли на 10%, почти до 34 млрд руб. В 2023 году ЦБ не отозвал ни одной лицензии.