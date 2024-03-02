Россия предупредила США об учебном запуске ракеты «Ярс» Пентагон сообщил о полученном от РФ уведомлении об учебном пуске ракеты «Ярс»

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Россия заранее передала американской стороне сообщение о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», сообщил корреспонденту ТАСС представитель Пентагона. В ведомстве будут продолжать следить за ситуацией.

Уведомление было передано через Центр по уменьшению ядерной опасности. Учебный запуск был произведен на испытательном космодроме Плесецк.

Ранее Минобороны РФ информировало о прошедших испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». По данным ведомства, запуск был совершен для подтверждения тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Все поставленные задачи выполнены, уточняется в сообщении.

В декабре прошлого года расчеты новейших ракетных комплексов «Ярс» заступили на боевое дежурство в Тверской области. Они оснащены многотонными снарядами, которые позволяют поражать сразу несколько целей. Дальность действия комплексов составляет более 10 тысяч километров.

До этого стало известно, что постановка ПГРК «Ярс» на боевое дежурство связана с празднованием Дня ракетных войск стратегического назначения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с профессиональным праздником. Он отметил, что этот род войск является защитой государства от внешних угроз.