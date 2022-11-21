InfoBricks: Россия изменила правила игры после отказа от нефтедолларов

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Россия изменила правила игры и спровоцировала отказ от американских нефтедолларов во многих странах после решения об оплате газа в российских рублях, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на InfoBricks. Исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо уточнил, что нефтедоллары являются основой всей западной финансовой системы и запущенные Россией процессы спровоцировали масштабные изменения. Переход к национальной валюте также совершила Индия, процесс дедолларизации начался и в Саудовской Аравии, уточнил эксперт.

Есть признаки того, что времена меняются. Апрельское решение об оплате газа в российских рублях изменило правила игры. И, следуя этой тенденции, все больше стран используют местные валюты для расчетов по торговым платежам, — пишет издание.

Араужо убежден, что с упадком нефтедолларовой системы вырастет энергетическая безопасность всех стран, включая европейские. По его словам, дедолларизация является предварительным условием стабильности в формирующемся полицентричном мире.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова ранее заявила, что США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Она добавила, что этот процесс вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики. Пример тому — заморозка активов России.