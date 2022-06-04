«Россия добьется победы»: в США рассказали о судьбе спецоперации на Украине American Thinker: поддержка Украины со стороны США и НАТО не повлияет на исход спецоперации

Фото: dan-news.info

Поддержка Украины со стороны Запада не повлияет на исход военной спецоперации, в которой Россия несомненно «добьется» победы. Об этом заявил американский обозреватель Роберт Хантер в статье для электронного журнала American Thinker. По мнению журналиста, военная помощь США в размере $40 млрд, отправка вооружения со стороны НАТО, а также участие иностранных наемников в боях на Украине приведет лишь к гибели бойцов военно-политического блока. Хантер уверен, что в таком случае Вашингтон столкнется с «искушением» применить ядерное оружие.

Хотя такая трактовка военной ситуации может показаться апокалиптической [применение ядерного оружия со стороны США], она подтверждается фактами на местах. Баланс сил в Восточной Европе в подавляющем большинстве случаев в пользу Кремля, несмотря на то, что спецоперация на Украине идет уже несколько месяцев, — заявил Хантер.

Журналист считает, что сухопутные войска НАТО на данном этапе не готовы вмешаться в боевые действия на Украине, как и американские солдаты. Хантер подчеркнул, что сейчас в Европе пребывает около 100 тысяч военных США. Большая часть из них — десантники и бойцы мотопехоты, которые «мало что могут сделать» в столкновениях с российской армией.

На бумаге наши союзники по НАТО располагают тысячами солдат, танков и артиллерии, но их профессионализм во многих случаях вызывает сомнения. Более того, необходимых широкомасштабных совместных тренировок не было десятилетиями, — рассудил обозреватель.

Он уверен в том, что для наращивания военного потенциала военно-политического блока потребуются годы, прежде чем члены Альянса смогут бросить вызов Вооруженным силам России. Обозреватель отметил, что на текущий момент НАТО не может оказать давление на РФ в воздушном пространстве ввиду того, что российские системы ПВО оказались сильнее. Из-за того, что НАТО не может сражаться в воздухе, Альянсу предстоит «одержать победу» над Россией в наземном бою. И даже в этом случае, по мнению Хантера, баланс сил по прежнему на стороне Кремля.

Ранее телеканал CNN заявил: представители властей США, Евросоюза и Великобритании в последние недели регулярно встречались для обсуждения параметров возможного перемирия на Украине. При этом киевские власти к данным дискуссиям не привлекались. Собеседники телеканала уточнили, что союзники отдали предпочтение «итальянскому плану».