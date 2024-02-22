Российского хакера объявили в розыск в США Секретная служба США объявила в розыск хакера Флинта за киберпреступления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Секретная служба США в городе Ньюарк штат Нью-Джерси объявила в розыск российского хакера Алексея Строганова (Флинт) за взлом компьютерных сетей, хищение персональной информации и другие киберпреступления, сообщается на сайте ведомства. Подозреваемый, по информации американских властей, с мая 2007 по июль 2017 года входил в состав преступной группировки.

В перечень нарушений Строганова Секретная служба также включила кражу номеров дебетовых и кредитных карт, взлом компьютерных сетей физических лиц и компаний. Россиянина подозревают в курировании продавцов данных и нанесению ущерба финансовым институтам в размере $35 млн.

Хакеру грозит лишение свободы на срок до 20 лет за преступления с использованием электронных средств. За банковское мошенничество Строганова могут оштрафовать на $1 млн и посадить в тюрьму на 30 лет.

Ранее Министерство юстиции США выдвинуло обвинение россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву в связи с участием в известной хакерской группировке LockBit. Двух граждан России считают ответственными за распространение вредоносных программ в составе преступной организации. Жертвами хакерской группы становились страховые, логистические, промышленные и другие компании в США, а также в иных странах.