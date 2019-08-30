https://static.news.ru/photo/4b0ddd40-ccd6-11e9-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральное консульство России в Нью-Йорке занимается проверкой информации о гибели мальчика с российским гражданством.

Такую информацию пресс-секретарь учреждения Алексей Топольский предоставил журналисту РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что мальчик из России погиб у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс. По данным американского телеканала, тело пятилетнего ребёнка вытащил из воды его дедушка. Малыша доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти пострадавшего. По словам представителя окружной прокуратуры, в настоящее время устанавливается причина произошедшего.