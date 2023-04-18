Российским судам снова запретили заходить в порты США Белый дом: Байден на год продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В США на год продлили запрет на прием в портах страны морских судов, которые ходят под флагом России или связаны с ней иным образом. Соответствующий документ подписал американский президент Джо Байден, сообщает Белый дом. В заявлении, в частности, указывается, что запрет изначально был введен 21 апреля 2022 года и за это время политика и действия правительства РФ по проведению спецоперации на Украине «продолжают представлять чрезвычайную ситуацию по причине нарушения <...> международных отношений».

Поэтому <...> я продлеваю на один год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов, — процитировал Байдена Белый дом.

Ранее издание Politico писало, что Белый дом готовится ввести беспрецедентные меры по ограничению американских инвестиций в Китай. Администрация президента США Джо Байдена намерена сдерживать технологическое и военное развитие Пекина. Собеседники газеты уточнили, что сейчас администрация ведет обсуждение с сообществом предпринимателей, а также Торговой палатой США.

В свою очередь Economic Times сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) могут ввести санкции в отношении алмазов весом один карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА. Новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме с 19 по 21 мая.