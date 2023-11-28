Российский военкор пожелал США и дальше вооружать Украину Коц: Вашингтону остается пожелать и дальше вооружать Украину

Фото: Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вашингтону остается пожелать и дальше вооружать Украину, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Тогда, считает он, у КНДР появятся и гиперзвуковые ракеты, и «много чего интересного».

Вашингтону остается только пожелать и дальше вооружать Украину. Тогда у КНДР появятся еще и гиперзвуковые ракеты, и современные истребители, и много чего интересного, — пишет он.

Так журналист прокомментировал новость о том, что спутник-шпион Северной Кореи сфотографировал Белый дом, Пентагон и несколько военных объектов США. В частности, военно-морскую базу Норфолк, верфь Ньюпорт-Ньюс и аэродром Вирджинии. А вместе с ними четыре атомных авианосца и один британский.

Об этом ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. С полученными фото уже ознакомился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Однако в Министерстве обороны США не подтвердили подлинность этих сообщений.

Разведывательный спутник «Маллиген-1» КНДР запустила 21 ноября. В Пхеньяне отмечали, что старт аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии. Также сообщалось о намерении КНДР в ближайшем будущем запустить еще несколько разведывательных аппаратов.