Российский лётчик Ярошенко рассказал о нарушении прав в американской тюрьме

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Константин Ярошенко

Американские власти обвиняют Россию в нарушении прав человека, но сами их не соблюдают, заявил российский лётчик Константин Ярошенко «ПолитЭксперту». Он был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. Суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, но в апреле его обменяли на американского студента.

Могу констатировать много фактов грубых нарушений американцами прав человека и фундаментальных международных законов. Как я был похищен, как меня пытали, как незаконно без каких-либо юридических процедур и уведомления России выкрали меня из третьей страны и доставили в США, где по сфальсифицированному делу осудили на 20 лет, понуждая к сотрудничеству и ложным показаниям... — рассказал Ярошенко.

Лётчик добавил, что необходимую медицинскую операцию ему сделали лишь после давления МИД РФ и общественности. Для процедуры его вывезли на один день, потом забрали из больницы и через пять минут отправили «обратно в казарму». Ярошенко поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова, замминистра Сергея Рябкова, посла РФ в США Анатолия Антонова других за попытки вернуть его из тюрьмы США.

9 мая после возвращения в Россию Константина Ярошенко уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на освобождение из США бизнесмена Виктора Бута. Что касается нарушений прав заключённых в России, она положительно оценила реакцию президента Владимира Путина на сообщения о системном насилии в российских тюрьмах.