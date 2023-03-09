Экономист: США захотели вновь сделать доллар главной валютой мира Экономист Колташов: США захотели вновь сделать доллар главной валютой с помощью NOPEC

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Законопроект, известный как NOPEC и предполагающий отмену суверенного иммунитета нефтедобывающих компаний стран ОПЕК+, необходим США, чтобы вновь сделать доллар главной мировой валютой, считает экономист Василий Колташов. В беседе со «Словом и Делом» он заявил, что Вашингтон стремится сделать так, чтобы страны не хотели пользоваться своими национальными валютами на мировом рынке.

Соединенные Штаты стремятся сделать так, чтобы ОПЕК+ капитулировала, никто более не стремился к использованию национальных валют в торговле и все вернулись к режиму особого благоприятствования доллару. Одновременно с этим — чтобы страны ОПЕК+ начали резервирование с помощью ценных бумаг США, — рассказал эксперт.

По словам Колташова, США хотят вернуться к старым порядкам, но понимают, что добровольно другие страны на это не пойдут. В связи с этим Белый дом стремится изменить правовой статус ОПЕК. Экономист предполагает, что подобный законопроект может быть принят, но США не решатся действовать, пока не завершится конфликт на Украине. Вашингтон надеется добиться поражения России. Но, по словам эксперта, этот план не имеет никаких перспектив.

В реальности все будет совсем иначе. В реальности они не достигнут успеха в борьбе против России. И второе — у них не получится переподчинить себе ОПЕК и предложить этой организации новые, хоть в какой-то мере выгодные ей правила, — заключил Колташов.

В сенат США был внесен законопроект о запрете картелей по добыче и экспорту нефти. В случае если президент США Джо Байден подпишет документ, американские суды смогут принимать решения против стран — членов ОПЕК.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, все страны Организации выполняют свои соглашения.