Российских мигрантов депортируют из США NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из РФ и ряда стран СССР

Фото: Antonio Castaneda/dpa/Global Look Press

Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно после задержания депортировать нелегальных мигрантов из России, пишет газета New York Post со ссылкой на внутренний документ. Там уточняется, что под действие приказа попадают также приезжие из пяти стран бывшего СССР: Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Только совершеннолетних мигрантов из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США, — сказано в документе.

Там же расписаны действия пограничников по поводу мигрантов из остального восточного полушария, куда входят более ста стран Африки, Азии, Европы и Австралии. Их разрешается остаться в США на время разбирательства их дел.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские власти ответственны за отправку мигрантов в Европу из Эфиопии через Ближний Восток и Москву. По мнению Сикорского, миграционная ситуация стала следствием «организованного нападения» на Евросоюз. Однако он не смог привести доказательства причастности Москвы к якобы связанным с ней событиям.

До этого ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал миграционный кризис на юге США крупной проблемой для американских властей. Он добавил, что одним из самых пострадавших городов стал Эль-Пасо в штате Техас, где ранее был объявлен режим ЧС: никто не охраняет южную границу США, а нелегальные мигранты из разных стран хлынули в страну.