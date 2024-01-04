Российские военные научились делать ловушки для западной техники AC: российские военные стали загонять в ловушки западную технику

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Российские военные научились создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, говорится в статье журнала American Conservative (AC). Журналисты отметили, что ключевую роль в них играют беспилотники — при помощи дронов бойцы ВС РФ выслеживают и обездвиживают немецкие танки.

Теперь российские военные с ручными гранатометами могут уничтожать огромное количество западной бронетехники, попавшей в ловушку, — резюмировали журналисты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в России появились боевые роботы для эвакуации раненых и разминирования, сейчас их активно используют в зоне СВО. По его словам, их применение позволит значительно сократить потери на фронте. Для эвакуации на данный момент чаще используют роботов БРГ-1, их применение необходимо, так как одна из основных задач ВСУ — обстрел медиков, пояснил эксперт.

До этого Дандыкин рассказал, что совместная работа комплекса артразведки «Пенициллин» и гаубицы «Коалиция-СВ» позволяет ВС РФ наносить серьезный урон противнику. По его словам, российской армии требуется быстро подавлять дальнобойную артиллерию ВСУ, не позволяя украинским войскам передислоцироваться после огневой работы.