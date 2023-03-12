Использование российскими войсками гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине испугало США и их союзников из-за неимения аналогов этого оружия, считают обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post. Авторы подчеркнули, что США пока не разработали оружие, схожее по характеристикам с российскими гиперзвуковыми ракетами и их отсутствие делает Запад более уязвимым. Применение Вооруженными силами РФ «кинжалов» усиливает давление на Вашингтон, убеждены они.