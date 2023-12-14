Российские дипломаты второй год не могут посетить захоронения на Аляске

Фото: МИД РФ

Нынешняя администрация США второй год подряд не позволяет российским дипломатам посетить захоронения советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска), несмотря на полученное военным атташе США в Москве разрешение совершить поездку в Мурманск, сообщила ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. Подводя итоги работы за 2023 год, дипломат назвала действия Белого дома возмутительными.

Подчеркну, что вот уже второй год подряд Госдепартамент США игнорирует запросы посольства о посещении военно-мемориального кладбища Форт-Ричардсон, где покоятся останки советских воинов (летчиков и моряков), погибших на Аляске в 1942–1945 годах. Данный факт особенно возмутителен в контексте того, что совсем недавно атташе по вопросам обороны посольства США в Москве разрешили поездку в Мурманск с целью в том числе возложения цветов на могилы американских и британских солдат, — заявила руководитель консульского отдела.

В Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.

В ноябре под Красноярском обнаружили обломки американского самолета, который курсировал по линии ленд-лиза. Обломки машины станут экспонатами в музее одной из местных школ, где откроют посвященную трассе Аляска — Сибирь выставку. По этому маршруту в годы войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики.