Российские дипломаты обвинили США в двуличии из-за позиции по RT DE

Заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, решившего вступиться за Deutsche Welle в Москве, является примером политики двойных стандартов. Такое мнение выразили представители российского посольства в Вашингтоне в Twitter. Подобное определение дипломаты вынесли в связи с тем, что в заявлении Прайса не упоминалось о российском телеканале RT DE, которому ранее был вынесен запрет на вещание в Германии.

Заявление представителя Госдепартамента — это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские «высокие демократические ценности», когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE? — сообщило посольство.

Ранее Нед Прайс написал в Twitter, что США осуждают решение российских властей о закрытии офиса немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. Никакой реакции на закрытие российского телеканала RT DE в Германии в сообщении Прайса не было.

Московское бюро Deutsche Welle закрылось 4 февраля после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.

Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник.