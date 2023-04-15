Российская торпеда «Шквал» напугала США

Фото: Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

Атомная подводная лодка

Российская скоростная торпеда «Шквал» должна вызывать беспокойство у Пентагона, поскольку ее характеристики являются угрожающими для крупных надводных кораблей и субмарин ВМС США, написал военный обозреватель Крис Осборн в статье, опубликованной 19 FortyFive. Он также отметил, что пока нет ясности в вопросе, имеются ли на вооружении американского флота какие- либо аналоги.

Обозреватель указал, что дальность действия «Шквала» составляет семь километров, а максимальная скорость передвижения под водой — 230 миль в час и этому показателю российская торпеда превосходит большинство современных более чем в четыре раза.

Разница в скорости огромна и, следовательно, может увеличить риски, создаваемые для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения, — написал Осборн.

По его словам, к недостаткам российской торпеды следует отнести то, что она не является самонаводящейся и при движении издает довольно громкий шум, что облегчает ее обнаружение. Однако высокая скорость «Шквала» может нивелировать эти минусы. После запуска торпеды у цели очень мало шансов на то, чтобы успеть сманеврировать и избежать удара.

Ранее американские СМИ написали о российской ядерной торпеде «Посейдон», назвав ее оружием апокалипсиса. По словам экспертов, при ударе такой торпедой масштаб разрушений будет сравним с применением ядерной межконтинентальной ракеты.