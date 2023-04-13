России отказали в возложении венков к обелиску памяти солдат СССР и США Посол Антонов: России отказали в возложении венков к обелиску памяти солдат СССР и США

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Власти США в этом году снова отказали российскому посольству в разрешении на возложение венков к мемориалу, посвященному советским и американским солдатам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью Первому каналу. По его словам, такая ситуация происходит второй год подряд.

В прошлом году нам был отказ, и в этом году ситуация повторилась. Мы не имеем возможности возложить цветы и венки к памятнику, посвященному советским и американским воинам, — отметил Анатолий Антонов.

Ранее Антонов сообщил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие в Нью-Йорк спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что для делегации, которая должна принять участие в апрельских мероприятиях ООН, до сих пор не оформлены визы. В связи с этим посол РФ в Вашингтоне призвал Штаты как можно быстрее оформить необходимые для делегации и журналистов документы, так как их невыдача — нарушение обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН.

Как предположил в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, возможно, кто-то таким образом хочет буквально парализовать работу ООН. В этом случае в рамках сложившейся ситуации эти цели выполняются, заметил Чепа.