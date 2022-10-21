Rolling Stone: в США пропал журналист-расследователь после обыска его жилья

Фото: shutterstock

Американский журналист-расследователь телеканала АВС Джеймс Гордон Мик пропал, сообщило издание Rolling Stone. По данным СМИ, полгода назад в его квартире проводило обыски ФБР.

В доме лауреата премии «Эмми» Джеймса Гордона Мика ФБР провело обыск. Коллеги говорят, что с тех пор его не видели, — говорится в сообщении.

По данным издания, обыск в квартире журналиста в городе Арлингтон, штат Виргиния, проводился в конце апреля. Источники Rolling Stone, знакомые с этим вопросом, рассказали, что Мик стал объектом рейда ФБР в апартаментах Siena Park, где он жил на верхнем этаже более десяти лет. В ФБР факт обыска подтвердили, однако отказались от дальнейших комментариев из-за продолжающегося расследования.

Никто из соседей больше не видел Мика с тех пор, а его квартира выглядит нежилой и пустующей. Представитель ABC заявил изданию о том, что журналист «очень внезапно ушел в отставку» и не работал несколько месяцев.

Источники Rolling Stone полагают, что в ноутбуке Мика обнаружили секретную информацию. В то же время коллега журналиста отметил, что хранить подобные данные на компьютере не очень логично для репортера.

Издание отмечает, что Мик работал над «чрезвычайно деликатными темами» — от известных террористов до американцев, удерживаемых за границей, и до подвигов Эрика Принса, основателя печально известного военного подрядчика Blackwater. В последние годы некоторые из самых громких репортажей Мика касались засады ИГИЛ в 2017 году в Нигере, в результате которой погибли четыре американских «зеленых берета» — эту историю позже адаптировали в полнометражном документальном фильме «3212 без редактирования».