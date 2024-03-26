Рок-группа из США выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» Рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллектив опубликовал снимок билетов на их концерт, который проходил в комплексе в 2015 году .

Трагический кошмар, — говорится в сообщении.

Ранее Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru раскритиковал западных звезд за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, демонстративное молчание зарубежных артистов вызвано политическими мотивами.

До этого пользователи Instagram раскритиковали певицу Аллу Пугачеву за молчание о теракте. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала. При этом пользователи Сети отмечают, что о трагических событиях высказались все члены ее семьи, даже Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек.