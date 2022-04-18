Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале выразил мнение, что США уже завершили все испытания противоспутникового оружия и приняли его на вооружение. Так он прокомментировал слова вице-президента США Камалы Харрис, которая заявила, что Вашингтон ввёл мораторий на испытания противоспутникового оружия.

Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединённые Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США, — сказал он.

По информации американских СМИ, идея моратория на испытания противоспутникового оружия возникла в Вашингтоне после испытаний Россией противоспутниковой системы в конце прошлого года. По некоторым данным, после этого Пентагон не стал проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

В конце декабря Рогозин заявил, что Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия. Так он отреагировал на опасения главы NASA Билла Нельсона о том, что такие испытания могут отрицательно повлиять на ход переговоров по продлению работы МКС. Кроме того, комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны России старым спутником, он отметил, что будущие войны начнутся в космосе.