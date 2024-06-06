Рогов раскрыл, может ли Байден начать Третью мировую войну Рогов: Байдена остановят от начала Третьей мировой войны его помощники

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Джо Байден в представлении ИИ

Президент США Джо Байден не сможет начать Третью мировую войну, даже если его психологическое состояние ухудшится, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, Байдена остановят его советники и помощники.

Если он окончательно поймает «белку» или Паркинсон вскружит ему голову, то, наверное, от этого шага его остановят помощники и советники, прекрасно понимающие, что все-таки Байден не совсем с нами в плане восприятия и адекватной оценки окружающего мира, — объяснил Рогов.

Политик отметил, что президент США давно не руководит страной, поскольку реальные решения за него принимают другие люди. Они не несут никакой юридической или политической ответственности, поскольку находятся в тени, прикрываясь Байденом, утверждает Рогов.

Он обратил внимание на слова экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Байден перед публичными выступлениями принимает большое количество лекарств. Рогов допустил, что, возможно, все так и есть.

Это вполне возможно, по крайней мере по поведению этого человека видно, что старость и болезни делают свое дело, и адекватное восприятие мира дается ему все тяжелее и все на более короткие сроки, — подчеркнул эксперт.

Ранее Рогов заявил, что разведывательные беспилотники НАТО почти в постоянном режиме готовят основу для ударов ВСУ по России. По его словам, дроны и другие разведывательные средства должны стать законными целями для уничтожения.