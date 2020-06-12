Родственники Флойда подадут иск против обвинённого в его убийстве Шовина

https://static.news.ru/photo/3f8811ec-ad91-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: David J. Phillip/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родственники погибшего афроамериканца Джорджа Флойда намерены подать иск к бывшему сотруднику полиции Дереку Шовину, который обвиняется в непредумышленном убийстве мужчины.

Семья планирует в полной мере привлечь Шовина к ответственности, — заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп в эфире телеканала CNN.

По его мнению, американские власти должны изменить условия работы полиции в стране. Адвокат призывает не допускать случаев, когда уличённые в нарушениях и уволенные полицейские могут устроиться на работу в полицейское управление в другом городе или штате.

По американскому законодательству Шовин будет иметь право на крупное пенсионное пособие, даже если его признают виновным в непредумышленном убийстве.

NEWS.ru писал, что Шовин и Флойд конфликтовали во время совместной работы в ночном клубе. Бывший сотрудник заведения рассказал американским журналистам, что они «сталкивались лбами».

46-летний Флойд умер вскоре после задержания полицейскими. Он пытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. По версии следствия, полицейский Шовин давил ему на шею коленом, пока афроамериканец не потерял сознание. Перед этим он несколько раз проговорил, что не может дышать. Позже он скончался в больнице.

После смерти Флойда во многих городах США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки.