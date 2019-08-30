https://static.news.ru/photo/da25d432-caed-11e9-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hubert jelinek, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Гражданка США Дайана Санчес, отбывающая наказание в тюрьме Денвера, подала в суд из-за неоказания ей медицинской помощи в родах.

Слова женщины подтверждаются видеозаписью из её камеры, на которых видно, как она зовёт на помощь и стучит в дверь, но никто не приходит. Местные власти подтвердили, что сотрудники тюрьмы халатно отнеслись к своим обязанностям, но никаких действий в адрес учреждения принято не было, пишет Washington Post .

Официальная претензия направлена в окружной суд штата Колорадо, Санчес требует наказания для властей города и местного медцентра.

Как писал News.ru ранее, в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому крао сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе. Женщина была госпитализирована в акушерско-гинекологическое отделение Андроповской районной больницы в связи с предстоящими родами.