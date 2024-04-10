Родителей расстрелявшего школьников ребенка отправили за решетку CNN: родителей расстрелявшего школьников в Оксфорде ребенка посадили в тюрьму

Родителей подростка, который устроил стрельбу в школе в США в 2021 году, приговорили к тюремным срокам, сообщает CNN. Мать и отец стрелка получили 10 и 15 лет соответственно по четырем обвинениям в причинении смерти по неосторожности.

Никто не ждет, что родители будут экстрасенсами, но это приговор не о плохом воспитании, — заявила судья Шэрил Мэттьюс, оглашая вердикт.

Она отметила, что приговор подтверждает факт неоднократного игнорирования родителями возможности «остановить приближающийся поезд». Судья добавила, что «у разумного человека волосы встали бы дыбом» от этого.

Во время стрельбы 30 ноября 2021 года в школе города Оксфорд погибли четыре ученика, еще семь человек получили различные ранения. Стрелявшим выступил 15-летний подросток, который также проходил обучение в этом заведении. Он получил пожизненный срок.

Ранее ученик шестого класса из села Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии предложил четверокласснице устроить стрельбу в парке за миллион рублей. Таким образом подросток хотел проверить девочку на бдительность.

До этого 12-летний подросток погиб при стрельбе в школе финского города Вантаа. Тяжело ранены еще двое детей. Стрелком оказался шестиклассник, он сбежал после нападения, его задержали спустя примерно час в Хельсинки. При нем было оружие, он не оказал сопротивления.