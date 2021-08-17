Роботов Boston Dynamics научили «паркуру» в США

Инженеры американской компании Boston Dynamics создали площадку, где роботы Atlas могут заниматься паркуром — показывать различные трюки и адаптироваться под ситуацию. Инженерам теперь не нужно заниматься программированием прыжков для различных платформ, сообщает пресс-служба компании.

Паркур — идеальная песочница для команды Atlas, чтобы экспериментировать с новым поведением. С помощью прыжков, балансиров и сводов мы доводим Atlas до предела, чтобы открыть для себя следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта, — говорится в сообщении.

Parkour is the perfect sandbox for the Atlas team to experiment with new behaviors. Through jumps, balance beams, and vaults, we push Atlas to its limits to discover the next generation of mobility, perception, and athletic intelligence. https://t.co/xZRNVnhrkc pic.twitter.com/E0ssh45ZCi — Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 17, 2021

На видеозаписи роботы смогли без ошибок пробежать сложную полосу препятствий. Теперь их не нужно программировать для определённого прыжка. Роботы могут адаптировать своё поведение в зависимости от того, что видят. Инженеры хотят научить Atlas выполнять те же движения, что и человек, а также чтобы они реагировали на изменение окружающей среды. Если их задумка будет реализована, то роботы станут обладать «практически безграничными возможностями».

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