Риттер: США приказали Украине завершить контрнаступление Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон приказал Украине завершить контрнаступление

Фото: МО Украины

Обещания украинских властей прорваться к Азовскому морю и заставить РФ капитулировать благодаря переданному Западом оружию разбились о первую линию обороны России, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, на этом фоне Соединенные Штаты Америки приказали Киеву закончить контрнаступление.

Бывший разведчик напомнил, что в конце 2022 года главком ВСУ Валерий Залужный просил Вашингтон предоставить Киеву «300 танков, 550 артиллерийских орудий, 550 транспортных средств и боеприпасы». По его словам, западное вооружение было единственным, что не хватало украинским войскам для наступления.

И мы им дали оружие, мы их обучили, <...> они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя, — заявил Риттер.

Провал контрнаступления и неспособность добиться успехов на фронте должен заставить Киев изменить свою позицию и пересмотреть планы, уверен он.

Поэтому контрнаступление завершено. США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята, — добавил экс-разведчик.

Ранее The Hill сообщало, что на фоне неудач ВСУ в ходе контрнаступления становится все более вероятным сценарий заморозки конфликта на Украине. По информации издания, украинские войска не смогут прорвать оборонительные позиции ВС РФ, а также могут начать терять территории в результате контрударов российской армии.