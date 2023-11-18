«Рискну озвучить»: Маск дал «очевидный» ответ на обвинения в антисемитизме Маск: в Twitter (Х) заблокируют любого, кто поддерживает геноцид

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Любой из пользователей соцсети Twitter (X), кто будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке, заявил в ответ на обвинения в антисемитизме американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. По его словам, это довольно очевидный факт.

Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе, — констатировал Маск.

Ранее бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей. Тот написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Предприниматель под постом отметил, что это утверждение соответствует истине, за что подвергся резкой критике со стороны властей и общественности. В частности, представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил Маска в том, что он распространяет антисемитизм в своих постах, а также повторяет «отвратительную ложь».

Чуть позднее корпорация Apple приостановила рекламу в соцсети Twitter (Х). Представители компании таким образом среагировали на скандал с высказыванием владельца социальной сети, которое многие сочли антисемитским.