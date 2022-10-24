РИА Новости: россиянина Винника содержат в тюрьме в ужасающих условиях

Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Винник

Россиянина Александра Винника содержат в американской тюрьме в ужасающих условиях, рассказала РИА Новости мать Винника Вера. По ее словам, в одной камере с ним находятся 25 человек, его плохо кормят и не дают ни книг, ни газет.

У нас была проблема — мы не могли никак послать деньги. У него не было денег, еды нет. Мне рассказали те, кто там был, что кормят очень плохо — утром каша геркулесовая, днем два кусочка хлеба с арахисовым маслом и затем вечером еще что-то — макароны, рис, — рассказала она.

По словам Веры Винник, сидящих в тесной камере один раз в день выводят на прогулку на час, причем прогулка проходит в огороженном пространстве и в кандалах. Самому Виннику не дают ни книг, ни газет, и забрали у него нательный крестик и молитвослов. Мать россиянина сообщила, что отправляла просьбы о возвращении сына на имя президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова и надеется, что его вернут по гуманитарным основаниям или по обмену.

Бизнесмен находится в заключении уже пять лет. Его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей криптовалютной биржи ВТС-Е, через которую, как утверждают США, отмывались миллиарды долларов.

6 августа Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США. Подробности заседания не приводятся. При этом Минюст США выразил признательность коллегам в Греции за «сотрудничество в переводе подзащитного» в Соединенные Штаты.