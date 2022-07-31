Результат теста Байдена на коронавирус вновь оказался положительным

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Новый тест президента США Джо Байдена на коронавирус утром 31 июля вновь показал положительный результат, сообщается в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора. Отмечается, что американский лидер чувствует себя хорошо, однако он вынужден соблюдать «жесткие меры изоляции».

Президент продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно, — сказал О'Коннор.

Байден заразился коронавирусом 21 июля. Спустя несколько дней в Белом доме заявили, что президент чувствует себя лучше и продолжает работу в удаленном режиме. 27 июля Байден получил два отрицательных теста на коронавирус. Однако 30 июля тест американского лидера на COVID-19 дал положительный результат. Байдену пришлось уйти на самоизоляцию.