Резолюцию об импичменте Трампа внесли в сенат

https://static.news.ru/photo/19cf01d4-5f81-11eb-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Демократы внесли в сенат США резолюцию об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Теперь процесс импичмента формально считается запущенным.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа 13 января. Слушания в форме суда, посвящённые «подстрекательству к мятежу», которое вылилось в штурм Капитолия, начнутся 8 февраля, сообщает CNN.

Отмечается, что, если в сенате проголосуют за импичмент, Трамп не сможет баллотироваться в президенты и занимать государственные должности. Для импичмента демократам предстоит перетянуть на свою сторону 17 республиканцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер республиканцев в сенате США Митч Макконел предложил дать две недели экс-президенту Дональду Трампу, чтобы он смог подготовиться к процессу по импичменту. Политик подчеркнул, что хочет разделить этот судебный процесс по времени. План Макконела следующий: 28 января бывшему президенту предъявят официальные обвинения, затем две недели его команда будет готовиться к судебному процессу.