https://static.news.ru/photo/2c9c4118-e24c-11e9-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.filmstills.net

Режиссёра первого фильма популярной кинофраншизы об уличных гонках «Форсаж» Роба Коэна обвинили в преступлениях сексуального характера.

Предполагаемых жертв две: трансгендерная дочь Коэна, заявлявшая в начале 2019 года, что отец приставал к ней, когда она была ребёнком, и некая Джейн, фамилия которой не разглашается, пишет The Huffington Post .

По словам 28-летней девушки, четыре года назад режиссёр пригласил её на встречу, чтобы обсудить возможное участие Джейн в пилотной серии некоего телевизионного проекта. Для встречи Коэн выбрал сигарный салон на Манхэттене в Нью-Йорке, где заказал девушке алкогольный напиток, хотя она, как утверждает, не просила об этом. Затем он пригласил девушку в ресторан неподалёку от отеля, где остановился, и там заказал ещё графин вина.

Как вспоминает Джейн, она очнулась в номере режиссёра обнажённая, а после её вырвало. Медицинские записи, имеющиеся в распоряжении издания, показывают, что Джейн действительно обращалась к врачу за подтверждением факта изнасилования после встречи с мужчиной. Также она рассказала о произошедшем двоим друзьям сразу после случившегося.

В распоряжении журналистов имеется переписка между девушкой и Коэном. В одном из сообщений она пишет: «В ту ночь, когда мы встретились, ты действительно причинил мне боль и облажался», на что режиссёр ответил, что ему жаль это слышать.

Представитель Коэна в ответ на вопросы журналистов об инциденте, заявил, что это возмутительнейшая клевета, и его клиент «яростно оспаривает и отрицает» обвинения.

Как писал News.ru ранее, американский Сенат утвердил на посту заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала ВВС Джона Хайтена. В июле 2019 года против него, занимавшего должность командующего Стратегическим командованием ВС США, выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах полковник Кэтрин Сплетстосер. Генерал эти обвинения отвергает и заявляет, что расследование пришло к выводу, что подобного инцидента не было.