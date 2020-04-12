Впервые в истории во всех 50 американских штатах введён так называемый режим крупного бедствия. До этого стало известно, что США вышли на первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом COVID-19. На этом фоне президент Дональд Трамп и согласился пойти на крайние меры. А днём ранее американский лидер анонсировал создание консультативной группы по экономическому «открытию» страны, то есть восстановлению производства, торговли и т. д. Теперь её судьба под вопросом, а вот рейтинг Трампа вполне может вырасти.

Режим крупного бедствия к 11 апреля действовал уже в 49 американских штатах. Незатронутым оставался Вайоминг — число заражённых там пока менее 300 человек. Однако, несмотря на это, губернатор штата Марк Гордон в середине прошлой недели сам обратился к федеральным властям.

Хотя в Вайоминге не такая ужасная ситуация, как в некоторых других штатах, этот шаг (введение режима крупного бедствия. — NEWS.ru) поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они потребуются, — объяснил свою просьбу Гордон.

Сейчас в США зафиксировано почти 520 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 20 тысяч летальных исходов. Режим крупного бедствия подразумевает, что властям штатов теперь открыт доступ к дополнительному федеральному финансированию. Но роль местных администраций в этом случае существенно снижается: свои действия они должны согласовывать и координировать с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

С момента озвучивания просьбы Гордона до решения Трампа всё же ввести в Вайоминге режим крупного бедствия прошло два дня, и это весьма показательно.

С одной стороны, президент, очевидно, не хотел репутационных издержек, войдя в историю как первый лидер, решившийся на крайние меры.

С другой — Трамп долгое время традиционно делал ставку именно на губернаторов штатов, однако темпы распространения коронавируса показали неэффективность такого подхода.

И, в-третьих, сам лидер, похоже, намеревался двигаться не в сторону ужесточения противовирусных мер, а наоборот — по пути постепенного выхода из вынужденного «простоя». Во всяком случае, он уже неоднократно заявлял о необходимости восстановления американской экономики, а на следующей неделе намерен представить консультативную группу по «открытию» страны. Её участникам предстоит оценить риски, связанные с восстановлением производства и торговли, и обозначить примерные сроки. Впрочем, в свете последних событий неясно, будет ли такая группа сформирована в ближайшее время.

Возможно, на решение Трампа повлияло очередное журналистское расследование, касающееся того, как Белый дом долгое время сознательно преуменьшал и игнорировал проблему распространения коронавируса в США. Оно было опубликовано в The New York Times как раз перед объявлением президентом режима крупного бедствия в Вайоминге.

По данным издания, доктор Роберт Кадлец, высокопоставленный сотрудник Департамента здравоохранения и социальных служб по ликвидации последствий стихийных бедствий, созвал целевую группу по коронавирусу в Белом доме ещё 21 февраля. Во время того совещания он представил вероятный сценарий развития эпидемии в США, включающий в себя 110 млн заражённых и 586 тысяч смертей.

Группа пришла к выводу, что вскоре придётся двигаться в сторону жёсткого социального дистанцирования, даже с риском серьёзного ущерба для экономики страны и повседневной жизни миллионов американцев, — отмечает NYT.

Трампу после этого понадобилось более трёх недель, чтобы принять рекомендованные специалистами меры. За это время число инфицированных в США выросло с 15 до 4226 человек.

Хозяин Белого дома традиционно объясняет свои сдержанные действия по борьбе с коронавирусом заботой об экономике страны и об американских рабочих, составляющих серьёзную долю его избирателей. Большинство граждан США (60%) действительно считают, что экономическая ситуация ухудшается, свидетельствуют апрельские опросы, проведённые Квиннипэкским университетом.

Впрочем, пока это не сказывалось на рейтинге самого Трампа. Респонденты в основном поддерживают предпринимаемые им с марта действия: уровень одобрения президента тот же, что в мае 2019-го — 51%. Вполне вероятно, введение режима крупного бедствия на всей американской территории лишь усилит поддержку Трампа избирателями, которые ждут от федеральных властей конкретных и жёстких мер.