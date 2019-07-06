https://static.news.ru/photo/97604316-9fe2-11e9-9ac8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в субботу ввёл в округе Сан-Бернардино режим чрезвычайной ситуации из-за сильного землетрясения.

Землетрясение произошло в пятницу в 17 километрах от города Риджкрест. Подземные толчки ощутили жители Финикса, Лас-Вегаса и ряда других крупных городов. Несколько тысяч человек остались без света.

Губернатор Гэвин Ньюсом сегодня выпустил постановление о введении режима чрезвычайной ситуации для близлежащего округа Сан-Бернардино, который также пострадал от землетрясения высокой магнитуды рядом с городом Риджкрест, повредившего важную инфраструктуру, дома и другие строения и привело к очагам возгорания, — сообщает ТАСС со ссылкой на сайт губернатора штата.

Как ранее сообщал News.ru, мощное землетрясение, которое произошло на юге американского штата Калифорния, загнало под стол ведущую телеканала CBS Los Angeles Сару Дончи. Она и напарник были вынуждены прервать эфир, когда всю студию начало сотрясать из-за подземных толчков.

Это был уже второй такой инцидент за последние несколько дней. 4 июля юг Калифорнии содрогнулся от подземных толчков магнитудой 6,4 (по некоторым данным — 6,6). Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.