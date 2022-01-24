Reuters: возможна переброска войск США в Восточную Европу

В предстоящие недели существует возможность переброски части американских войск из Западной Европы в Восточную, такой вариант изучают США, информацию опубликовали западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО. Причиной этого решения может послужить якобы агрессия России против Украины.

Переброска части сил потребует использования дополнительных кораблей и истребителей, подобный шаг может быть сделан на фоне якобы возможной эскалации в регионе, отмечает агентство Reuters.

При этом Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что со своей стороны она никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. А все инсинуации об «агрессии РФ» являются только предлогом, чтобы разместить большее число военной техники НАТО у российских границ.

Ранее сообщалось, что заявления НАТО о возможном направлении дополнительных сил в Восточную Европу усиливают напряжённость в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, действия Альянса у российской границы не могут быть проигнорированы Москвой.

Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине.