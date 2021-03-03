Reuters: власти США узнали о подготовке атаки на Капитолий 4 марта

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Полиция Капитолия узнала о подготовке некой вооружённой группой нападения на здание Конгресса США 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Других деталей сообщений пока не приводится . Ранее стало известно, что полиция Капитолия усилила меры для обеспечения безопасности в Вашингтоне. Решение было принято после получения разведданных о готовящихся 4 марта провокациях.

Правоохранители направили запрос, в котором указывается на необходимость присутствия порядка 5 тысяч бойцов Нацгвардии в столице до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников экс-президента Дональда Трампа. До 1933 года инаугурации президентов проходили всегда 4 марта, сейчас эту дату могут использовать те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов.

Как писал NEWS.ru, руководство США предъявило обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 гражданам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января. Минимум 280 человек задержали.

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они задержали начало заседания, в ходе которого происходила процедура утверждения итогов выборов лидера страны. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли.