Reuters: в США заявили о создании «третьей» партии Reuters: в США создали «третью» партию, альтернативную демократам и республиканцам

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Эндрю Янг

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании в стране «третьей» партии. Она должна привлечь избирателей, недовольных нынешней «двухпартийной системой» США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что новая политическая сила образовалась после слияния движения Renew America Movement, партии Forward Party и организации Serve America Movement.

Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки, — подчеркивается в публикации.

Партия получила название Forward. У нее пока будут два сопредседателя — бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман. Активно работать с населением партия начнет осенью. Планируется устроить серию мероприятий в двух десятках городов страны, уточняет агентство.

В настоящее время в США действуют 40 федеральных партий, есть ещё и региональные.

Ранее стало известно, что если Республиканская партия хочет увеличить свои шансы на промежуточных выборах в конгресс в ноябре этого года и затем на президентских выборах в 2024-м, ей следует дистанцироваться от экс-президента Дональда Трампа и поискать иных кандидатов, не тянущих за собой багаж скандалов и обвинений в антиконституционной деятельности. С таким призывом к партии обратился бывший заместитель Трампа Майкл Пенс.