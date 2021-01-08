Reuters: статьи об импичменте Трампа могут представить 12 или 13 января

https://static.news.ru/photo/1e88e2c2-5350-11eb-916f-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press
Демократ Клайберн заявил, что статьи об импичменте Трампа могут быть представлены в палате представителей во вторник или среду.
Я думаю, что они (статьи. — NEWS.ru) будут составлены <...> завтра (в понедельник. — NEWS.ru), — сказал Клайберн в эфире CNN.
По его словам, статьи могут представить во вторник или среду. Сам он считает, что их покажут на на этой неделе.
9 января лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл распространил меморандум, в котором сообщалось, что сенат конгресса может рассмотреть вопрос об импичменте действующего лидера США Дональда Трампа только после окончания его президентского срока. Сделать это раньше можно только с согласия всех 100 сенаторов. Всё дело в 25-й поправке к конституции. Она предполагает возможность отстранения президента в случае его недееспособности, для этого необходимо одобрение такого решения вице-президентом, а также поддержка подавляющего большинства сенаторов.
Поводом для импичмента стали беспорядки в Капитолии, учинённые сторонниками Трампа. Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома демократа Джо Байдена. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа.