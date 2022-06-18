Reuters: США приостановили сделку с Украиной по беспилотникам Gray Eagle Reuters: США приостановили продажу Киеву беспилотников Gray Eagle, опасаясь их захвата

Фото: defensenews.com

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle

Вашингтон приостановил сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Причиной стали опасения, что современные аппараты могут попасть в руки российских специалистов, сообщает Reuters.

Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединённых Штатов, если они попадут в руки России, — подчеркивается в публикации.

Неназванные источники агентства пояснили, что в Белом доме прежде одобрили сделку по продаже четырех беспилотников стоимостью $10 млн каждый, но затем возражения появились у Пентагона. Когда будет принято окончательное решение, не уточняется.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины попросило у США разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. В украинском ведомстве ожидали в ответ на свою просьбу «положительный результат», хотя традиционно обращения стран с просьбами направить им беспилотники Gray Eagle встречают отказ.