Reuters: США передадут Украине старые ПВО Hawk

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Зенитный ракетный комплекс MIM-23 Hawk

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования ПВО Hawk на Украину, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и крылатых ракет, сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Система Hawk является предшественницей системы противоракетной обороны Patriot.

Администрация Байдена использует президентское управление по сокращению расходов (PDA) для направления [на Украину] оборудования Hawk, которое было основано на технологии вьетнамской эпохи, но несколько раз модернизировалось, — сказано в сообщении.

Уточняется, что использование президентского управления по сокращению расходов позволяет Соединенным Штатам передавать оборонные товары и услуги без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Сколько именно систем и ракет Hawk отправят на Украину, не сообщается. В Белом доме также отказались от комментариев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов. Украинский дипломат также поблагодарил Штаты за поддержку Украины и осуждение «ядерного шантажа» со стороны РФ.