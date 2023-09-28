Reuters: США намерены развернуть группу реагирования на Южном Кавказе

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США в скором времени объявят о размещении в южнокавказском регионе группы реагирования на стихийные бедствия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр. В обязанности специалистов войдет оценка ситуации, определение приоритетных направлений для наращивания помощи и налаживание связей с партнерами.

США в четверг объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи, — говорится в сообщении.

По информации агентства, Пауэр заявит о том, что обострение ситуации в Карабахе «еще более усугубило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за гуманитарной ситуацией в Карабахе. По его словам, этот аспект особенно важен для российской стороны. Москву волнует обеспечение нормальных условий для жителей региона, добавил Песков.

Ранее газета Al-Watan писала, что США открывают новые фронты против России из-за поражения Украины. По информации издания, в частности, речь идет о Молдавии и Южном Кавказе. Белый дом создает как можно больше «горячих точек» вокруг РФ, чтобы добиться истощения российского потенциала, говорится в публикации.